Irina Rodrigues, lançadora do disco, representava o Sporting desde 2019, tendo marcado presença nos Jogos Olímpicos de 2012 e 2020, assim como em vários Mundiais e Europeus, ajudando o Sporting a conquistar as Taças dos Clubes Campeões Europeus de pista em 2016 e 2018. Fez ainda parte da equipa que triunfou em 12 campeonatos nacionais de pista e em vários campeonatos nacionais em pista coberta.

Já Sara Moreira, atleta de crosse, meio-fundo e fundo, chegou ao emblema de Alvalade em 2015 e, ao serviço do emblema ‘verde e branco’, esteve nos Jogos Olímpicos de 2016 e em Europeus e Mundiais, tendo conquistado a medalha de ouro na meia-maratona do Europeu de 2016. Pelo Sporting, Sara Moreira foi campeã da Europa de clubes em pista e em corta-mato e venceu diversos campeonatos nacionais de pista, pista coberta, corta-mato e estrada.

Também Lia Lemos, atleta de crosse e meio-fundo que havia chegado ao Sporting na última temporada, deixou o clube lisboeta, depois de ter contribuído para as conquistas dos campeonatos nacionais de pista, corta-mato e pista coberta em 2022.

Estas três atletas juntam-se a Jéssica Augusto, também de crosse, meio-fundo e fundo, hoje apresentada no Sporting de Braga, que representou o Sporting desde 2016, ano em que também participou nos Jogos Olímpicos.

A atleta participou em vários Europeus e Mundiais, tendo sido medalha de bronze na meia-maratona dos Europeus de 2016.

Ao serviço do Sporting, Jéssica Augusto venceu Taças dos Clubes Campeões Europeus de pista e de corta-mato, assim como campeonatos nacionais de pista, corta-mato e estrada em várias ocasiões.

“A todas as atletas, o Sporting Clube de Portugal agradece o profissionalismo, dedicação e seriedade e deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais”, lê-se no sítio da internet dos ‘leões’.