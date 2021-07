O Sporting vai iniciar a defesa do título de campeão da I Liga de futebol com uma receção ao recém-promovido Vizela, ditou hoje o sorteio da prova, realizado no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.

Na jornada inaugural do campeonato, o FC Porto, segundo classificado da última edição da I Liga, vai jogar em casa frente ao Belenenses SAD, enquanto o Benfica, que fechou o pódio em 2020/21, visita o terreno do Moreirense. A 88.ª edição da I Liga inicia no fim de semana de 07 e 08 de agosto e termina entre 14 e 15 de maio de 2022, com os dois jogos do 'play-off' entre o 16.º classificado do escalão principal e o terceiro colocado da II Liga previstos para 21 e 29 de maio, respetivamente.