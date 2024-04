O jogo disputado a sete jornadas do final da edição 2023/24 do campeonato acontece quatro dias depois de os dois rivais terem empatado 2-2 no Estádio da Luz, um resultado que permitiu ao Sporting o apuramento para a final da Taça de Portugal.

No campeonato, o Sporting segue na liderança, com 68 pontos e um jogo em atraso, ainda da 20.ª jornada, em casa do Famalicão e que está agendado para 16 de abril, enquanto o Benfica é segundo, com 67.

Um cenário que deixa as ‘águias’ praticamente obrigadas a vencer hoje em Alvalade, o que lhes permitiria ainda estar ‘taco a taco’ na luta pelo título com os ‘leões’, que, por sua vez, em caso de vitória, ficam em situação muito confortável.

Um triunfo deixaria o Sporting com mais quatro pontos e que poderiam ser sete se continuasse a senda de vitórias, incluindo o jogo com o Famalicão.

No jogo de hoje, que será arbitrado por Artur Soares Dias, os ‘leões’ podem voltar a contar com Pedro Gonçalves, com o médio, importante nas opções de Rúben Amorim, de regresso depois de ter estado afastado três jogos, devido a uma lesão muscular.

O dérbi é o quarto jogo de hoje da I Liga, que arranca a partir das 15:30 com os embates entre Rio Ave e Gil Vicente, e Famalicão e Vizela, prosseguindo a partir das 18:00 com a receção do Sporting de Braga, quarto, ao Arouca, sétimo.

Os bracarenses, já sem o treinador Artur Jorge, transferido para o Botafogo, defrontam uma das sensações do campeonato e que tem à frente da equipa Daniel Sousa, anunciado esta semana como o treinador dos ‘arsenalistas’ para a próxima época.

Programa da 28.ª Jornada:

– Sexta-feira, 05 abr:

Farense — Boavista, 2-0

– Sábado, 06 abr:

Rio Ave – Gil Vicente, 15:30

Famalicão – Vizela, 15:30

Sporting de Braga — Arouca, 18:00

Sporting — Benfica, 20:30

– Domingo, 07 abr:

Desportivo de Chaves — Portimonense, 15:30

Moreirense – Estrela da Amadora, 18:00

FC Porto – Vitória de Guimarães, 20:30

– Segunda-feira, 08 abr:

Casa Pia – Estoril Praia, 20:15

RPM // MO

Lusa/Fim