Assim que foi confirmada a derrota dos ‘encarnados’, o Marquês de Pombal, que será o epicentro dos festejos dos ‘leões’, iluminou-se de verde, com holofotes a brilharem com a cor dos novos campeões no centro da praça.

No habitual salão de festas dos títulos das duas principais equipas lisboetas, estava já montado um palco para os festejos do Sporting com os seus adeptos, com imagens dos jogadores a serem projetadas na estátua do Marquês de Pombal.

Os jogadores vão agora seguir de autocarro de Alvalade até ao Marquês de Pombal, onde começam, aos poucos, a chegar os adeptos, uma vez que a entrada na praça esteve fechada até ao final do encontro.

Prevê-se que a festa dure até às 4:00 da manhã.

Um dia depois da vitória sobre o Portimonense (3-0), os jogadores do Sporting voltaram a juntar-se no Estádio José Alvalade para assistir ao jogo do Benfica, com imagens das televisões a mostrarem, ao longe, os festejos dos novos campeões nacionais.

Campeões no sofá

O Sporting sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 20.ª vez, beneficiando da derrota do Benfica na visita ao Famalicão, por 2-0, na 32.ª jornada da I Liga, para chegar ao título.

Em Vila Nova de Famalicão, os ‘encarnados’ sabiam que apenas um triunfo impedia os ‘leões’ de conquistarem o título já hoje, mas Puma Rodriguez, aos 71, e Zaydou, aos 85, garantiram o triunfo dos famalicenses.

Com este resultado, o Sporting, que no sábado venceu em casa o Portimonense (3-0), volta a conquistar o título, depois do último em 2020/21, somando 84 pontos, mais oito do que o Benfica, quando estão apenas duas jornadas por disputar.