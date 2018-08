A Comissão de Gestão do Sporting anunciou hoje que na campanha eleitoral para as eleições de 8 de setembro serão realizados debates a dois entre todos os sete candidatos, bem como dois debates coletivos.

Em comunicado, a comissão presidida por José Sousa Cintra indicou que o “plano de cobertura mediática” por parte dos órgãos de comunicação do clube foi aprovado “após conversações tidas em simultâneo com representantes das sete listas que serão sujeitas a sufrágio”.

Assim, entre 20 e 30 de agosto, a Sporting TV transmitirá debates a dois entre todos os candidatos à presidência do clube, “de acordo com uma sequência sorteada na presença dos representantes de todas as candidaturas”, bem como dois debates entre os sete candidatos, em 19 de agosto e em 7 de setembro.

A televisão do clube promoverá ainda debates entre os candidatos à presidência da Mesa da Assembleia Geral (24 de agosto) e à presidência do Conselho Fiscal e Disciplinar (27 de agosto).

Além disso, entre 31 de agosto e 6 de setembro, serão transmitidas entrevistas individuais a todos os candidatos, que terão ainda direito a um espaço diário de direito de antena.

Também nas próximas três edições do Jornal do Sporting serão publicadas entrevistas aos candidatos, existindo um “espaço dedicado” para que as candidaturas possam publicar conteúdo “que considerem pertinente”.

Candidatam-se à presidência dos ‘leões’ Frederico Varandas, João Benedito, Dias Ferreira, Pedro Madeira Rodrigues, Fernando Tavares Pereira, Rui Rego e José Maria Ricciardi.