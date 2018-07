O futebolista Carlos Mané, que regressou ao Sporting após o final do empréstimo aos alemães do Estugarda, diz que o grupo está unido e muito contente com o trabalho desenvolvido pelo treinador José Peseiro.

“Estamos a trabalhar forte para que quando se iniciar o campeonato, com o Moreirense, possamos dar a resposta certa. O grupo está unido e os treinos têm deixado boas indicações. Os jogadores estão felizes com os métodos de trabalho do treinador”, disse o avançado 'leonino', em declarações à Sporting TV. O jogador formado na Academia de Alcochete elogiou o trabalho desenvolvido pela formação do clube: “O exemplo desse bom trabalho está no número de jogadores formados no Sporting que integram este estágio de pré-época da equipa sénior. Sinto que estão todos empenhados em dar o melhor e ajudar o Sporting”. Falando de si, Mané revelou estar completamente recuperado da lesão grave que o impediu de dar o seu contributo ao Estugarda durante quase toda a época passada e está convicto de que será muito útil ao Sporting em 2018/19 e que a equipa vai dar muitas alegrias aos sócios. O adjunto de José Peseiro, Nuno Presume, também prestou declarações à Sporting TV, para enaltecer o trabalho que tem sido desenvolvido nos treinos, lamentando apenas que no estágio na Suíça não tivesse sido possível defrontar adversário mais fortes. “Jogámos frente a dois adversários fortes e a outros dois de grau de dificuldade mais baixo, quando teríamos preferido defrontar quatro adversários de grau de dificuldade mais alto. Mas, vamos aproveitar os jogos de preparação que nos restam para que a equipa possa estar em bom nível quando o campeonato se iniciar”, disse Nuno Presume.