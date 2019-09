O Sporting, bicampeão em título, vai defrontar Rio Ave, Portimonense e Gil Vicente no Grupo C da terceira fase da Taça da Liga em futebol, ditou o sorteio hoje realizado no Auditório do Parque dos Poetas, em Oeiras.

Por seu lado, o FC Porto, finalista vencido da última edição, estará no Grupo D, com o Santa Clara e os ‘secundários’ Desportivo de Chaves e Casa Pia, enquanto o Benfica, recordista de vitórias (sete), jogará no Grupo B, com o Vitória de Guimarães, o Vitória de Setúbal e o Sporting da Covilhã, da II Liga. O Grupo A será composto pelo Sporting de Braga, cujo estádio será o anfitrião da ‘final four’, o Marítimo, o Paços de Ferreira e o ‘secundário’ Penafiel. Os encontros serão disputados em 25 e 26 de setembro (primeira jornada), 5 de outubro (segunda) e 21 e 22 de dezembro (terceira), com os quatro vencedores dos agrupamentos a seguirem para a ‘final four’, em 21, 22 e 25 de janeiro de 2020. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.