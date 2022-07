O médio Daniel Bragança, jogador do Sporting, sofreu hoje uma "entorse traumática no joelho direito com lesão do ligamento cruzado anterior" e vai ter de ser operado, perspetivando-se paragem de alguns meses.

De acordo com o sítio oficial dos ‘leões’, a lesão do internacional luso sub-21 aconteceu num jogo de preparação frente ao Estoril Praia, sendo que o jogador “realizará oportunamente tratamento cirúrgico”. Na manhã de hoje, na Academia Cristiano Ronaldo, Daniel Bragança foi titular num jogo de 70 minutos (35 em casa parte) frente aos ‘canarinhos’, que o Sporting goleou por 4-0, com tentos de Matheus Reis, Pedro Gonçalves, Youssef Chermiti e Nuno Santos. Face ao Estoril, o conjunto ‘leonino’ alinhou inicialmente com Adán, Ricardo Esgaio, Matheus Reis, Gonçalo Inácio, José Marsà, Nuno Santos, Ugarte, Daniel Bragança, Marcus Edwards, Pedro Gonçalves e Youssef Chermiti. Na sessão vespertina, em novo jogo de 70 minutos, o Sporting venceu o BSAD por 2-0, com tentos de Paulinho e Tabata. De início, Rúben Amorim fez alinhar André Paulo, Pedro Porro, Luís Neto, Coates, Nazinho, Fatawu Issahaku, o reforço Morita, Matheus Nunes, Bruno Tabata, Luís Gomes e Paulinho. O defesa Jeremiah St. Juste, reforço para 2022/23, “realizou tratamento”. O Sporting viaja na tarde de domingo para Lagos, no Algarve, onde realizará o estágio de pré-temporada, até 20 de julho. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram