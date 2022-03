O Sporting conseguiu hoje um honroso ‘nulo’ no reduto do Manchester City, no 100.º jogo na principal competição europeia de clubes de futebol, na qual tem como ‘ex-líbris’ a presença nos quartos de final da edição 1982/83.

No ‘adeus’, mais do que anunciado, à ‘Champions’ 2021/22, após o 0-5 caseiro, os ‘leões’ somaram o 21.º empate entre jogos da Taça e Liga dos Campeões, incluindo pré-eliminatórias, ao qual juntam 29 vitórias e 50 derrotas, com 132-169 em golos.

O conjunto de Alvalade é o 45.º clube a atingir a marca de 100 jogos na prova - na qual esteve presente esta época pela 22.ª vez – e o terceiro português, muito depois de Benfica e FC Porto, que já somam 270 e 261, respetivamente.

A temporada de 1982/83 foi a melhor dos ‘leões’, não pelo número de vitórias (apenas duas), mas porque a equipa conseguiu pela primeira e única vez chegar aos quartos de final.

Sob o comando do treinador/jogador António Oliveira, a formação ‘leonina’ começou por eliminar o Dinamo Zagreb, graças precisamente ao ex-selecionador luso, que respondeu com um ‘hat-trick’ (3-0) ao desaire por 1-0 sofrido na então Jugoslávia.

Na segunda ronda, que nunca tinha ultrapassado até então, o Sporting logrou o apuramento sem qualquer vitória, ao empatar 2-2 na Bulgária, com CSKA Sófia, com tentos de Manuel Fernandes e Carlos Xavier, e, depois, segurar o ‘nulo’ em Alvalade.

Os espanhóis da Real Sociedad foram o adversário seguinte, nos ‘quartos’, e o Sporting começou da melhor forma, ao vencer em casa por 1-0, com um tento de Manuel Fernandes, já aos 88 minutos, só que, no País Basco, acabaria derrotado por 2-0.

Nas restantes presenças, destaque, já na ‘era Champions’ (desde 1992/93), para duas presenças ‘oitavos’, em 2008/09, que acabou num histórico 1-12 do ‘onze’ de Paulo Bento com o Bayern Munique, e na atual temporada, sob o comando de Rúben Amorim.

Quanto a resultados, o Floriana, de Malta, é o clube face ao qual os ‘leões’ conseguiram as vitórias mais expressivas, em 1970/71: 5-0 em casa, com ‘póquer’ de Lourenço, e 4-0 fora, para um total recorde ‘leonino’ de 9-0.

No total, o Sporting soma 29 vitórias – registo que o Benfica conseguiu quando venceu em Turim por 1-0 e atingiu pela quinta vez a final, em 1967/68 -, cinco das quais – todos em casa - face a clubes do atual ‘top 5’ do futebol europeu.

Além do 1-0 à Real Sociedad, o conjunto ‘leonino’ superou o Mónaco por 3-0 (1997/98), com golos de Oceano, Hadji e Leandro, o Inter Milão por 1-0 (2006/07), selado por Caneira, o Schalke 04 por 4-2 (2014/15), com tentos de Sarr, Jefferson, Nani e Slimini, e, já esta época, o Borussia Dortmund (3-1).

Pedro Gonçalves, aos 30 e 39 minutos, e o espanhol Pedro Porro, aos 81, selaram o triunfo dos ‘leões’, que, à quinta jornada da fase de grupos, valeu o apuramento e a eliminação dos germânicos, que só reduziram aos 90+3, pelo neerlandês Malen.

O Sporting despediu-se hoje da edição 2021/22 da ‘Champions’, mas, numa altura em que ocupa o segundo lugar da I Liga, está muito bem encaminhado para cumprir uma 23.ª presença em 2022/23.