De acordo com a informação disponibilizada no sítio do clube leonino, no último treino da semana na Academia Sporting, em Alcochete, os jogadores cumpriram “trabalho intenso com bola numa sessão em que foi notória a grande exigência da equipa técnica e o excelente desempenho de todo o plantel”.

Rúben Amorim, “que se mostrou agradado com a resposta dos jogadores a tudo o que foi pedido”, chamou novamente aos trabalhos o guarda-redes dos sub-23 Anthony Walker e não pôde contar com Renan Ribeiro e Luiz Phellype, a recuperar de lesões.

No domingo, os ‘leões’ têm um dia de folga, regressando aos treinos na segunda-feira, na Academia Sporting, pelas 10:00.

O Sporting ocupa o quarto lugar na I Liga, suspensa a 10 jornadas do fim da época 2019/20 devido à pandemia, atrás do líder FC Porto, Benfica e Sporting de Braga, antigo clube de Rúben Amorim, que foi contratado no início de março e participou em apenas um jogo (vitória sobre o Desportivo das Aves, por 2-0).