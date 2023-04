A ‘manita’ alcançada há duas semanas, na Madeira, dificilmente será revertida. Assim sendo, os 'bracarenses' têm um jogo pela frente para alcançar a final da Taça de Portugal, que será disputada no Estádio Nacional do Jamor.

Um ‘bis’ do sérvio Uros Racic e outro do francês Simon Banza, complementados com um golo de Pizzi, praticamente deixaram a eliminatória definida, com os ‘arsenalistas’ perto de chegarem ao Jamor pela oitava vez, sendo que ergueram o troféu em três delas: temporadas de 1965/66, 2015/16 e 2020/21.

O terceiro classificado da I Liga, que se mantém igualmente na luta pelo título, venceu sete dos últimos oito encontros oficiais, em claro contraste com o adversário madeirense, que vai tentando manter-se fora da zona de despromoção na II Liga e não venceu nenhum dos últimos sete jogos.

O encontro entre Sporting de Braga e Nacional tem início marcado para as 19h30, no Estádio Municipal de Braga. A outra meia-final vai opor o detentor do troféu FC Porto ao Futebol Clube de Famalicão, com a primeira mão agendada para quarta-feira, em Vila Nova de Famalicão, e a segunda para 4 de maio, no Estádio do Dragão.