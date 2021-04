As duas equipas foram incapazes de desfazer o ‘nulo’, o que impede os minhotos de aproveitarem melhor a derrota por 2-1 sofrida pelo Benfica horas antes, na receção ao Gil Vicente, e apanhar os ‘encarnados’ no terceiro lugar, o último que pode dar acesso à Liga dos Campeões da próxima época.

O Sporting de Braga, que venceu apenas um dos derradeiros cinco jogos no campeonato, mantém-se no quarto lugar, com 55 pontos, a dois do Benfica, enquanto o Rio Ave, que jogou desde os 80 minutos em inferioridade numérica, devido à expulsão de Gelson Dala, passou a totalizar 29.