Os comandados de Artur Jorge procuram a segunda vitória seguida na competição frente ao Vizela, que também venceu na jornada passada, num embate marcado para as 20:30.

O Sporting de Braga chega a esta ronda no terceiro lugar, com 52 pontos, a cinco do FC Porto, que na sexta-feira derrotou Estoril Praia, por 3-2, enquanto o Vizela é nono, com 29.

Antes, o Vitória de Guimarães, quinto com 40, enfrenta, também no Minho, o Arouca, sétimo com 34, a partir das 18:00.

Os vimaranenses não perdem há seis jornadas e venceram os últimos dois jogos, enquanto os arouquenses somam duas partidas sem perder.

Às 15:30, o lanterna-vermelha Paços de Ferreira, com 12 pontos, procura igualar, em casa, o ‘aflito’ Santa Clara, 17.º e penúltimo com 15.

Os pacenses perderam nas últimas duas jornadas, mas venceram dois encontros nas últimas cinco rondas, enquanto os açorianos não vencem desde a 13.ª ronda, contando oito derrotas, quatro das quais nos jogos mais recentes, e dois empates nesta série ‘negra’.

Mais tranquilo é o embate, igualmente marcado para as 15:30, entre Desportivo de Chaves e Portimonense, 14.º e 13.º classificados, respetivamente, ambos com 26 pontos.

Os transmontanos, anfitriões, perderam os últimos três jogos e não vencem há quatro, enquanto o Portimonense saiu derrotado nas duas mais recentes rondas.