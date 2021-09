Os golos no Estádio Municipal de Braga surgiram apenas na fase final da partida, por intermédio de Iuri Medeiros, aos 81 e 90 minutos, e Ricardo Horta, aos 84, para os minhotos, tendo o azeri Dadashov reduzido para o Tondela, aos 86.

O Sporting de Braga quebrou uma série de dois empates seguidos e isolou-se no quinto lugar da I Liga, com 11 pontos, enquanto o Tondela está na ‘zona vermelha’ da classificação, com três pontos, fruto da única vitória, na primeira ronda da competição.