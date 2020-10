Depois do arranque de época titubeante, os minhotos alcançaram a quinta vitória seguida, ganhnado na Ucrânia por 2-1, com golos 'madrugadores' de Paulinho e do estreante Gaitán, cabendo a Dmytro Ivanisenia reduzir a diferença, já em tempo de compensação.

Em vésperas da visita ao Leicester, marcada para a próxima semana, os 'arsenalistas' somam seis pontos, os mesmos da formação inglesa, que foi a Atenas vencer o AEK pelo mesmo resultado (2-1). Os 'foxes' marcaram por intermédio de Jamie Vardy, aos 18 minutos, de grande penalidade, e Hamza Choudhury, aos 39, enquanto os gregos, que contaram com os portugueses Hélder Lopes e Nélson Oliveira, reduziram através de Muamer Tankovic, aos 49.

No grupo J, o Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, foi surpreendido na visita ao Antuérpia, com Lior Refaelov a marcar o tento que permitiu aos belgas vencerem por 1-0 e isolarem-se na liderança, com seis pontos, mais três do que os londrinos.

Já o LASK Linz igualou os 'spurs', depois de ultrapassar o Ludogorets por 4-3, num encontro no qual os austríacos estiveram a vencer por 2-0 e 4-1, mas ainda 'tremeram' com o 'hat-trick' do holandês Elvis Manu.

Além de liderar a 'Serie A', o AC Milan segue também no topo do grupo H da Liga Europa, após a vitória sobre o Sparta de Praga, por 3-0, com dois portugueses em evidência. Já depois de Brahim Diaz ter adiantado os italianos e de Ibrahimovic ter falhado uma grande penalidade, Rafael Leão - que rendeu o sueco ao intervalo - aumentou a contagem, na sequência de um passe de Diogo Dalot, que, pouco depois, acabaria por se estrear a marcar pelos 'rossoneri'.

O conjunto milanês, com seis pontos, lidera isolado o grupo, tendo em conta que o Lille, com quatro, empatou 2-2 na receção ao Celtic, com Zeki Celik e Jonathan Ikone a anularem o 'bis' de Mohamed Elyounoussi e a 'segurarem' um ponto para os franceses, que contaram com o internacional português Renato Sanches na segunda parte.

No grupo I, Villarreal e Maccabi Telavive venceram Qarabag (3-1) e Sivasspor (2-1), respetivamente, e seguem juntos no topo, ambos com seis pontos, enquanto no grupo K, o Wolfsberger goleou o Feyenoord por 4-1 e o CSKA Moscovo cedeu um 'nulo' (0-0) na receção ao Dinamo de Zagreb.

Hoffenheim e Estrela Vermelha também conseguiram triunfos volumosos no grupo L. Os alemães bateram o Gent por 4-1 e os sérvios aplicaram uma 'mão cheia' ao Slovan Liberec (5-1).