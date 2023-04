Antony adiantou os arouquenses aos 38 minutos, mas Pedro Gonçalves, no segundo penálti de que dispôs, depois de ter falhado um aos 35, empatou aos 87.

Apesar de ter somado o oitavo jogo sem perder na I Liga, o Sporting, quarto classificado, com 58 pontos, ficou a 13 pontos do líder Benfica, a nove do FC Porto e a sete do Sporting de Braga, enquanto o Arouca consolidou o quinto posto, com 45.