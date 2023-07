No relvado da unidade hoteleira onde a equipa de Rúben Amorim está a estagiar no Algarve, o médio brasileiro Davis, filho de Tinga, antigo jogador do Sporting, assinou o tento dos algarvios, enquanto o extremo moçambicano Geny Catamo empatou para os ‘verde e brancos’, no seu terceiro golo desta pré-época.

O Sporting alinhou de início com Franco Israel, Luís Neto, Francisco Trincão, Youssef Chermiti, Geny Catamo, Daniel Bragança, João Muniz, Eduardo Quaresma, Jovane Cabral, Mateus Fernandes e Afonso Moreira. Jogaram ainda Diego Callai e Dário Essugo.

Jeremiah St. Juste realizou trabalho de ginásio, enquanto Ousmane Diomande, a recuperar os índices físicos após síndrome febril, realizou treino normal no relvado, informaram os ‘leões’ no seu site oficial.

No Portimonense, Paulo Sérgio escolheu um ‘onze’ com Vinicius Silvestre, Igor Formiga, Alcobia, Alemão, Filipe Relvas, Seck, Diaby, Maurício, Davis, Paulinho e Hélio Varela. Jogaram ainda Kim Yong-hak, Ricardo Sousa, Ângelo Taveira, Gonçalo Costa, Midana Cassamá, Lucas Ventura, Carlinhos e Diogo Rodrigues.

Os ‘leões’, com três vitórias e dois empates na pré-temporada, voltam à ação esta noite (20:30), à porta aberta, no Estádio Algarve, perante a Real Sociedad.

Já os algarvios, que iniciaram oficialmente a época no domingo com uma vitória (3-1) na receção ao Estrela da Amadora, para a Taça da Liga, defrontam no domingo o Leixões, em Matosinhos, em jogo da segunda fase da prova.