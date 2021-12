O montante da procura válida pela ‘Obrigações Sporting SAD 2021-2024’, que contam com uma taxa de juro fixa bruta de 5,25% ao ano, ascendeu aos 53 milhões de euros, informou a SAD ‘leonina’ através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Dos 3.336 investidores que adquiriram as obrigações ‘verde e brancas’, a maioria (1.882 correspondentes a 56%) investiu entre dois mil euros e cinco mil euros, 703 (21%) aplicaram entre 5.005 euros e 10.000 euros, 672 (20%) investiram entre 10.005 e 50.000 euros, e 79 (2%) aplicaram mais de 50.000.

No final de novembro, a Sporting SAD aumentou para 40 milhões de euros o empréstimo obrigacionista lançado em 18 de novembro, menos de duas semanas depois do lançamento da operação com um montante global inicial até 30 milhões de euros.