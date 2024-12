Após ter vencido na estreia, perante o Amarante, para a Taça de Portugal, o técnico viu os ‘leões’ serem derrotados consecutivamente por Arsenal, Santa Clara, Moreirense e Club Brugge, tendo agora saído vitorioso graças aos golos de Gyökeres (23 minutos) e Trincão (49 e 66), sendo que, pelo meio, os portuenses assustaram com tentos de Bozeník (43) e Onyemaechi (58).

O líder passou a somar 36 pontos, mais cinco do que o Benfica, segundo classificado com menos dois encontros, e FC Porto, terceiro, com uma partida menos, enquanto o Boavista averbou o quarto jogo seguido sem vencer e é 15.º, com 11 pontos.