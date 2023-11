Os outros tentos foram apontados por Luís Neto (oito minutos), Trincão (46), Coates (53), em dia de 342.º jogo pelo clube, igualando o máximo de um estrangeiro, do brasileiro Anderson Polga, Nuno Santos (75, de penálti) e Gyökeres (83).

A formação ‘leonina’ segue no terceiro lugar do ranking de troféus na Taça de Portugal, com 17, o último arrebatado em 2018/19, após uma final com o FC Porto decidida no desempate por grandes penalidades (5-4, após 2-2 nos 120 minutos).