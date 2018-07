Os dois candidatos à presidência dos ‘leões’ estão suspensos de toda a atividade no clube, mas apresentaram candidaturas à presidência e aguardam a decisão da comissão de fiscalização em relação aos processos disciplinares, determinantes para saber se ambos vão a eleições em 8 de setembro.

A decisão deverá acontecer nos próximos dias, tendo em conta que o prazo final para a formalização de candidaturas do Sporting termina na próxima semana, em 8 de agosto, um mês antes do ato eleitoral.

“Não vou anunciar nenhuma expectativa. É um problema único e exclusivamente da responsabilidade da comissão de fiscalização. Ela é que terá de anunciar na hora própria, no momento próprio se já concluiu os trabalhos, de ouvir as pessoas, e os resultados das penalizações que podem vir a ser aplicados”, começou por dizer Jaime Marta Soares, depois de receber a primeira candidatura, por parte de Frederico Varandas, no Estádio José Alvalade.

Perante a insistência da comunicação social, Marta Soares conteve-se, recusando-se a avançar com datas, mas frisou que até 8 de agosto terá obrigatoriamente de haver uma decisão.

“Estou absolutamente convencido que estás coisas são de alta responsabilidade e não se pode deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Tem de haver uma conclusão antes dos términos da possibilidade de ir ou não às urnas. Já informei a comissão de fiscalização de que desejo que seja assim, até porque poderia pôr em causa muita coisa. Dentro do tempo útil vão dar o seu veredicto das conclusões a que chegaram”, esclareceu.