A petição em apreço terá de ser analisada pelo departamento jurídico e implica uma série de decisões, nomeadamente a escolha do local, que terá de ser suficiente para receber todos os sócios que queiram comparecer e dispor de todas as condições de segurança.

“A entrega do requerimento tem de ser acompanhada pelas assinaturas, as quais têm de ser conferidas. Tem de se entregue ao presidente da MAG e não a um funcionário dos serviços administrativos. Da primeira vez disseram que tinham 777 assinaturas, mas depois verificou-se que só tinham 765. Leva o seu tempo. Ameaçaram logo que iam comparecer acompanhados pela polícia. Não se respeitam formalismos, eles é que mandam, são os donos do clube”, desabafou o presidente da MAG.

No entanto, Marta Soares respondeu às 17:01 informando-os de que os receberia somente na sexta-feira, pelas 11:00, em Alvalade.

Um grupo de sócios, encabeçado por Nuno Sousa, pretendia proceder à entrega do requerimento hoje às 17:30, tendo enviado um e-mail às 16:13 a Jaime Marta Soares, aproveitando a sua presença no Estádio José Alvalade, em Lisboa, por causa do final do prazo para a entrega das candidaturas às eleições, que terminou hoje às 18:00.

Jaime Marta Soares só vê a Altice Arena, em Lisboa, com condições para a eventual realização da que é agora requerida, mas lembra que o custo do espaço para a Assembleia Geral de 23 de junho, da qual resultou a destituição do anterior Conselho Diretivo, liderado por Bruno de Carvalho, ascendeu a 250 mil euros.

Questionado se tem um prazo para responder à petição, o presidente da MAG negou que assim seja: “Não há prazo. O requerimento tem de ser analisado pelo departamento jurídico. Mas o Sporting já tem uma Assembleia Geral Eleitoral marcada para 8 de setembro”.

Marta Soares lamentou o clima de guerrilha permanente e a ausência de referências institucionais, mas quer levar a sua missão até ao fim mantendo a calma, para depois sair de cena com a consciência tranquila por ter respeitado sempre as normas, os estatutos e a lei.

Na comunicação enviada pelo grupo de sócios ao presidente Jaime Marta Soares, assinada por Nuno Sousa e a que a Lusa teve acesso, em causa está um requerimento subscrito por associados com um “número (manifestamente) superior a mil votos”.

O primeiro subscritor diz que esta vontade já foi manifestada na segunda-feira, por ocasião da entrega da lista encabeçada por Bruno de Carvalho, sem que lhe fosse indicada uma data para a sua formalização.

“Do nosso lado, e dada a urgência do tema em questão, (a apreciação do levantamento da suspensão aos membros do Conselho Diretivo e de Trindade de Barros) confirmamos que estamos disponíveis e interessados em dar cumprimento ao desejo, que é um direito, destes sócios”, lê-se na missiva.

Nuno Sousa anunciava que iria estar presente hoje no Estádio José Alvalade, pelas 17:30, aproveitando a presença de Marta Soares nas instalações ‘leoninas’, dado o fim do prazo para a entrega de candidaturas para as eleições de 08 de setembro.

No dia 27 de julho, Nuno Sousa chegou a reunir-se com Marta Soares, para entregar as assinaturas para a realização da AG extraordinária e a formalização da candidatura de Bruno de Carvalho, que foi rejeitada.