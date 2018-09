O candidato à presidência do Sporting João Benedito ficou em segundo lugar nas eleições deste sábado, com 36,84% dos votos, e reconheceu publicamente a eleição de Frederico Varandas como 43.º presidente do clube.

“Quero dar os parabéns ao Frederico Varandas pela vitória. Tem não só a percentagem dos que votaram na lista dele, mas também todos os que votaram na lista A. É o meu presidente e o de todos os que votaram na lista A para que o Sporting tenha um futuro risonho”, afirmou o antigo guarda-redes de futsal do Sporting aos jornalistas.

Sem adiantar os valores finais do ato eleitoral, no qual Frederico Varandas viu confirmado o triunfo com 42,32% dos votos, João Benedito revelou então que já havia sido informado da derrota e que admitir era dar “mais um passo para o futuro de união no Sporting”.

Este foi o ato eleitoral do clube com maior afluência de sempre, com 22.510 sócios votantes, 19.159 de forma presencial e 3.351 por correspondência, de um total de 51.009 com direito a voto.

Além de Varandas, concorriam à presidência dos ‘leões’ João Benedito (lista A), José Maria Ricciardi (B), Rui Jorge Rego (E), José Dias Ferreira (F) e Fernando Tavares Pereira (G).