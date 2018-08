O presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, Jaime Marta Soares, esclareceu hoje que o prazo para apresentação de candidaturas às eleições de 08 de setembro termina na quinta-feira, às 16:00.

Em declarações após a receção formal de candidaturas à presidência do clube, Jaime Marta Soares indicou que até ao final do prazo podem ainda surgir candidaturas, apesar de todas as que que foram publicamente anunciadas até agora já terem sido formalizadas.

“Acredito que esta candidatura seja o final. Mas amanhã [quinta-feira] ainda é dia para poderem apresentar a candidatura. A data conta desde o dia 08 para trás e o dia é amanhã. Não tenho sido contactado por mais ninguém e acredito que esta seja a última lista. Mas terei de estar atento e disponível para alguma comunicação, para, se assim acontecer, eu receber até às 16:00 de amanhã qualquer lista que possa aparecer”, afirmou.

Questionado sobre o elevado número de candidaturas formalizadas, o dirigente do Sporting advertiu para a possibilidade de “uma dispersão grande de votos pelas várias listas” enfraquecer a posição do vencedor.

“Pode haver uma dispersão grande de votos pelas várias listas e o candidato ganhador não ter uma percentagem que consolide bem a sua presidência, o que pode ser uma preocupação. Seria importante que a lista ganhadora, seja ela qual for, tenha uma forte votação, que lhe dê uma almofada sustentada para poder resistir”, disse.

Nesse sentido, Jaime Marta Soares apelou a uma “convergência forte daqueles que não atingiram os seus objetivos” nas eleições, “para permitir que quem liderar o Sporting nos próximos quatro anos possa ter sustentação”.

“Que aqueles que não ganharem não levem a que essa sua não confiança dos sócios lhes permita tomar algumas atitudes prejudiciais ao Sporting, não gostaria que isso acontecesse”, disse.

A MAG do Sporting recebeu oito listas candidatas às eleições do clube, marcadas para 08 de setembro.

O antigo diretor clínico do Sporting Frederico Varandas foi o primeiro a formalizar a candidatura, tal como tinha sido o primeiro a anunciá-la, seguindo-se o antigo guarda-redes de futsal João Benedito, o gestor Pedro Madeira Rodrigues e o banqueiro José Maria Ricciardi.

Durante o dia de hoje, os advogados Dias Ferreira e Rui Jorge Rego e o empresário Fernando Tavares Pereira formalizaram a entrega das suas candidaturas, depois de o antigo presidente Bruno de Carvalho também já o ter feito, na véspera.

Carlos Vieira, antigo 'vice' de Bruno de Carvalho, que também tinha anunciado a intenção de se candidatar, anunciou a desistência da corrida.