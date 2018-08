O nome do modesto adversário que este ano subiu à Série A italiana fazia antever um desafio mais o que acessível para o Sporting, algo que cedo começou a transparecer, ainda que sem efeitos no resultado.

De resto, Bruno Fernandes manteve-se no apoio ao holandês Bas Dost, com o português Nani e o argentino Acuña a atuarem nas respetivas alas.

Com um ‘onze’ muito próximo daquele que deverá iniciar a época, José Peseiro, sem surpresas, lançou na defesa Ristovski, Coates, Matheiu e Jefferson. O médio Battaglia continuará a ser peça essencial na posição mais recuada do meio-campo, sendo que, a única dúvida parece cair no elemento que fará companhia ao argentino. O croata Misic foi hoje uma aposta ganha.

Instalado quase sempre no meio-campo adversário, os ‘leões’ tinham a possa de bola controlada e conseguiam sair do seu último terço a construir tanto do lado direito como do lado esquerdo. Bas Dost, de bola parada, já tinha dado primeiro aviso de cabeça, para pouco depois Battaglia rematar cruzado com perigo de meia distância.

Mesmo com o forte calor a colocar dificuldades, as oportunidades claras sucederam-se para Bruno Fernandes, Nani e Bas Dost, por duas vezes, deixando evidente que o capítulo da finalização é aquele que precisa de ser aprumado, enquanto a equipa transalpina teve apenas dois momentos de registo nos primeiros 45 minutos, desperdiçados por Francesco Caputo.

O Sporting regressou ao terreno de jogo da mesma forma que saiu: a dominar e a criar perigo pelos mesmos intervenientes. Contudo, e já que nem Battaglia nem Bruno Fernandes conseguiram bater Ivan Provedel no reinício, foi precisamente o jogador mais improvável a fazer o primeiro tento, perante um despido Estádio José Alvalade. O médio croata Misic aproveitou bem o espaço à entrada da área para atirar forte e colocado, aos 51 minutos.

Sendo um jogo particular, o treinador José Peseiro optou por fazer quatro substituições de uma assentada, acabando por trazer repercussões negativas, com os italianos a restabelecerem a igualdade pelos pés de Antonino La Gumina, numa boa jogada de entendimento com Hamed Traoré, aos 59 minutos.

A desorganização ‘leonina’ e as consecutivas falhas de marcação deram origem a um precoce crescimento do Empoli no encontro e, La Gumina só não bisou, graças ao corte providencial do central Mathieu sobre a linha de golo, aguentando o encontro para a decisão através das grandes penalidades.

Na decisão da marca dos 11 metros, Krunic atirou por cima e deixou o Sporting na frente, mas Matheus Pereira e Jefferson permitiram a defesa ao guarda-redes adversário, e Jacob Rasmussen bateu o penálti decisivo que valeu o troféu ao Empoli.