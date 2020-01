Fonte do Sporting anunciou que os ‘leões’ vão recorrer do castigo para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), algo que suspende o castigo até que o processo seja analisado e decidido. Os próximos dois jogos do Sporting no Pavilhão João Rocha serão frente a Belenenses (no dia 04 de janeiro) e Benfica (09).

No quarto jogo da final do campeonato de futsal, disputado em 13 de junho, o jogo foi interrompido quando faltava 1.38 minutos para o final, por problemas numa das bancadas. Alguns adeptos ‘leoninos’ puxaram a rede protetora atrás de uma das balizas e começaram a atirar objetos para a quadra, algo que obrigou à intervenção da polícia.