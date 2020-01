Depois de mais quatro atletas terem sido afetados pelo surto gripal, o Vitória, que tem agendado para sábado o jogo da 16.ª jornada da I Liga com o Sporting, já pôs a Liga ao corrente da situação, solicitando o adiamento do jogo.

O Sporting recusou o primeiro pedido do Vitória de Setúbal para adiar o jogo da I Liga marcado para este sábado, avança a Renascença.

"O Sporting referiu-nos por e-mail que verifica indisponibilidade pelas competições em que está inserido, a Taça da Liga e a Liga Europa. Nós já comunicamos que há datas que não interferem com essas competições, nem com a Liga. Há intervalos, o mais evidente é aquele em que se disputam as meias-finais da Taça de Portugal e nem o Sporting nem nós estamos inseridos", relata o presidente do Vitória de Setúbal, Vítor Hugo Valente, à Renascença.

O presidente sadino apelou ainda assim à sensibilidade dos leões para esta situação e adianta que recorreu à Liga de Clubes: "A Liga diz, e bem, que os dois clubes têm de estar em acordo, mas estamos crente que o Sporting é sensível a isto. Em situação semelhante, o Vitória seria o primeiro a mostrar solidariedade", disse.

Fonte oficial dos ‘sadinos’ indicou que “80% do plantel está afetado por um vírus gripal”.

Os jogadores do Vitória de Setúbal começaram a apresentar sintomas como “vómitos, febres e diarreias” na semana passada, tendo o vírus alastrado a quase todo o plantel esta semana, explicou a mesma fonte.

Pelo segundo dia consecutivo, o treino do conjunto do Bonfim, agendado para a manhã de hoje, foi cancelado, devido ao agravamento do estado de saúde dos futebolistas sadinos, que foram esta semana afetados por um “vírus gripal”.

"O departamento médico detetou na semana passada o início de um vírus que afeta de várias formas, com sintomas de gravidade e que impedem de treinar. Temos a zona dos balneários interdita, o treino da manhã foi cancelado e alguns jogadores tiveram de ir ao hospital. Comunicamos à Liga a indisponibilidade do plantel, mais de 80% do plantel está sem capacidade para disputar um jogo sábado. Apelamos à integridade da competição e a integridade física dos jogadores", acrescenta Hugo Valente.

O jogo da 16.ª jornada entre o décimo classificado da I Liga, e o Sporting, quarto, está agendado para sábado, às 20:30, em Setúbal.

O Vitória de Setúbal está já a proceder à esterilização do balneário e das zonas frequentadas pelos jogadores nas instalações do Estádio do Bonfim.

O Vitória de Setúbal é o 10º classificado na I Liga; o Sporting está em 4º lugar.

(Notícia atualizada às 12:24)