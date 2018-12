O Sporting sagrou-se esta sexta-feira pela primeira vez campeão europeu de clubes em judo, ao vencer a equipa russa do Yawara-Neva, por 3-2, na final da competição, disputada em Bucareste.

A equipa ‘leonina’, treinada pelo ex-judoca Pedro Soares, garantiu o título no combate de -90 kg, em que o espanhol Nikoloz Sherazadishvili, nascido na Geórgia, venceu Stanislav Retinskii por ‘waza-ari’.

Sherazadishvili era um nome forte nas hipóteses leoninas, depois de já este ano se ter sagrado campeão mundial nos -90 kg, em Baku, em setembro, e ter conquistado a medalha de bronze nos Europeus de Telavive, em abril.

Os ‘leões’ entraram bem na final, com vitórias de David Reis (-66 kg) e Odbayar Ganbaatar (-73 kg), mas ao terceiro combate os russos reduziram a desvantagem, com Denis Kalinin a vencer Anri Egutidze (-81 kg).

Ao quarto combate, Sherazadishvili colocou o Sporting com três vitórias (3-1) e fora do alcance do Yawara-Neva, pelo que a derrota de Jorge Fonseca no quinto e último combate (+90 kg) já não influência na decisão final.

Na Liga dos Campeões competiram oito equipas, com o Sporting a derrotar primeiro os espanhóis do Valência (3-2) e depois os russos do Edelweiss (4-1), antes da final.