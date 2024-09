Em Lisboa, o dinamarquês Conrad Harder estreou-se a marcar de ‘verde e branco’, aos 15 minutos, antes de o sueco Viktor Gyökeres reforçar a liderança na lista de melhores marcadores do campeonato, com golos aos 45+4 e 71, para um total de 10.

O Sporting continua só com vitórias na I Liga, que lidera com 18 pontos, mais três do que o FC Porto, segundo classificado, enquanto o AVS desceu ao 12.º lugar, com sete.