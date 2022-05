Já com o FC Porto como sucessor no historial da prova, depois do triunfo dos ‘dragões’ no terreno do Benfica, por 1-0, o Sporting adiantou-se na visita à formação algarvia, pelo brasileiro Tabata, aos 12 minutos, mas permitiu a resposta aos anfitriões, que chegaram a vencer ao intervalo, com golos dos também ‘canarinhos’ Carlinhos e Welinton Júnior, aos 25 e 30.

Pouco depois de ter substituído Pedro Gonçalves, Sarabia consumou a reviravolta, aos 71 e 76, deixando o Sporting, a uma jornada do fim do campeonato, com 82 pontos, no segundo lugar, a seis do campeão FC Porto, enquanto o Portimonense segue no 12.º posto, com 35.