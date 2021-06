Pauleta (10 minutos), Tomás Paço (10), Pany Varela (11), Alex Merlim (24), Erick (28) e Guitta (36) fizeram os golos do Sporting, com o Benfica, que ainda esteve em vantagem, a marcar por Ivan Chishkala (09) e Rafael Hemni (32).

O Sporting sucede ao Benfica, campeão em 2018/19 – o campeonato de 2019/20 foi cancelado devido à pandemia de covid-19, passando a somar 16 troféus, mais oito dos que os ‘encarnados’.

“Gostaria de deixar os meus agradecimentos ao Sporting, que alcançou mais uma brilhante conquista, e alargá-los ao Benfica que abrilhantou a fase decisiva da prova. Os dois finalistas, em encontros disputados até aos últimos segundos, proporcionaram aos fãs do futsal momentos que representam o melhor que o futsal europeu e mundial pode assistir”, escreveu Fernando Gomes, numa mensagem divulgada pela FPF.

O líder federativo deixou “um profundo agradecimento aos dois emblemas que desde há muitos anos são parceiros da FPF no desenvolvimento do futsal nacional e no desenvolvimento de jovens valores que serão o futuro da seleção principal”.

Na mensagem, Fernando Gomes parabenizou os “jogadores, à equipa técnica, staff e restante estrutura do Sporting pela conquista” do título, lembrando que os ‘leões’ juntam este triunfo à Taça de Portugal respeitante à temporada anterior, à Taça da Liga e da Liga dos Campeões.”