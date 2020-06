Depois de uma primeira parte pastosa e sem emoção, o jovem luso-caboverdiano, que esteve apagado nos 45 minutos iniciais, de livre direto, aos 64 minutos, acabou por dar o triunfo ao Sporting, que agora divide o terceiro lugar do campeonato em igualdade com o Sporting de Braga, com 46 pontos, embora os bracarenses tenham um jogo menos, uma vez que recebem este sábado o Boavista, às 21:00.

Já o Paços de Ferreira, permanece na 16.ª e antepenúltima posição, com 25 pontos, cinco acima da linha de despromoção.

Em relação ao jogo com o Vitória de Guimarães (2-2), Rúben Amorim promoveu duas alterações Mathieu (opção) e Battaglia (mialgia na coxa direita) saíram do ‘onze’, tendo Borja e Wendel sido chamados para a titularidade. Destaque ainda para a estreia absoluta do jovem Nuno Mendes, de 17 anos, que rendeu Acuña na segunda parte.

Os ‘leões’ entraram mais fortes, com o domínio de bola e a procurar jogar em largura, essencialmente pela esquerda, onde Acuña era o jogador mais solicitado.

Por sua vez, o Paços de Ferreira procurava preencher os espaços e sair em ataque organizado. Contudo, como o Sporting jogava com o bloco alto, quase junto à linha de meio campo, os 50 metros de distância da baliza de Luís Maximiano pareciam umas léguas difíceis de cumprir.

Apesar do primeiro sinal de perigo ter acontecido aos 8 minutos, quando Rafael Camacho, descaído no lado direito, rematou ao lado da baliza de Ricardo Ribeiro, o jogo rapidamente perdeu velocidade e intensidade.

Foi necessário esperar mais meia hora para ver uma ocasião de golo, digna desse registo. Aos 38 minutos, Vietto lança a bola para as costas de Maracás, onde apareceu Sporar, que depois de uma corrida de uns 20 metros rematou de forma desenquadrada.