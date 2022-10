Depois da derrota em casa do Marselha (4-1), na Liga dos Campeões, o Sporting voltou a triunfar, com golos de Morita (29 minutos) e de Nuno Santos (90), subindo provisoriamente ao quinto posto, com 16 pontos.

Com o quarto jogo seguido sem vencer e com apenas uma vitória em nove encontros, o Santa Clara ainda reduziu por Tagawa (90+5), mas tem apenas cinco pontos e segue na 16.ª posição, de acesso ao 'play-off' de manutenção.