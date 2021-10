As três temporadas do campeonato do mundo de Fórmula 1 entre 2022 e 2024 vão ser transmitidas em Portugal pela SportTV, anunciou hoje a operadora.

A SportTV recupera os direitos da prova 'rainha' do automobilismo mundial, na posse da Eleven Sports entre 2019 e 2021. Além do campeonato do mundo de Fórmula 1, o acordo garante também os direitos de transmissão das provas de Fórmula 2, Fórmula 3 e Porsche Supercup, refere o comunicado hoje divulgado.