Stephen Curry: o subestimado que as pessoas adoram adorar

Como referido no episódio de terça-feira, o "Bola ao Ar", podcast português dedicado à NBA, não pôs em suspenso a atividade, mas abraçou o espírito descontraído do verão. Assim, nesta temporada estival, os próximos episódios farão parte de uma série especial onde se vai recomendar séries, filmes e documentários relacionados com o mundo do basquetebol.

A lógica passa por explorar ainda mais a cultura deste desporto, mergulhando num estilo um pouco diferente, mas que vai permitir descobrir histórias cativantes ligadas ao universo da NBA.

Naquele que é o primeiro episódio (1#) de uma série especial de verão, o anfitrião João Dinis e Miguel Magalhães (do podcast Acho Que Vais Gostar Disto) fazem a devida vénia àquele que é muito provavelmente o melhor atirador da história da NBA: Stephen Curry, um talento que mudou o jogo com o seu lançamento, mas que cativa meio mundo com a sua personalidade. Parafraseando João Dinis: "Tu gostas de gostar dele. Tu queres que tudo lhe corre bem na vida, que nada lhe corra mal".

A recomendação de hoje é:

Sinopse: A notável história de amadurecimento de Stephen Curry - um dos jogadores mais influentes, dinâmicos e inesperados da história do basquetebol - e da sua ascensão de jogador universitário de baixa estatura a tetracampeão da NBA.