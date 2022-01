O futebolista canadiano Stephen Eustáquio vai jogar no FC Porto até ao final da época por empréstimo do Paços de Ferreira, anunciaram hoje os 'dragões', que ficam com opção de compra do médio.

O internacional canadiano, de 25 anos, vai vestir a camisola 46 e esta época tinha cumprido 22 partidas (um golo) pelos pacenses, aos quais chegou em 2019/20, depois de jogar no México pelo Cruz Azul, podendo agora colmatar a saída de Sérgio Oliveira para a Roma. Internacional em 18 ocasiões pelo Canadá, Eustáquio estreou-se como sénior no Torreense e jogou, depois, no Leixões e no Desportivo de Chaves, antes de emigrar, cumprindo depois 74 partidas pelo Paços.