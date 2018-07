A seleção portuguesa de sub-19 foi hoje recebida em festa no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, vinda da Finlândia, após a conquista do campeonato Europeu, com o triunfo diante da Itália, por 4-3, após prolongamento.

Cerca de duas centenas de pessoas aguardaram pela chegada dos campeões europeus de sub-19, cujo o voo aterrou pelas 21:20, tendo os jogadores saído quase uma hora depois. João Filipe ‘Jota’, jogador do Benfica, foi o primeiro a falar. Com a alegria que era esperada, o autor de dois golos diante da ‘squadra azzurra’ considerou a conquista deste troféu um sonho tornado realidade e que projeta bem alto o nome de Portugal. “No ano passado não nos foi possível vencer na Geórgia e este ano fomos com tudo, com todas as forças e felizmente conseguimos a vitória. Já o tínhamos conseguido nos sub-17, em Baku. Tudo acabou perfeito, porque conseguimos a vitória”, disse. Para Jota, não há dúvida que Portugal “tem uma geração fantástica”, mas ainda é cedo em falar de reforços para a seleção A. Para já, apenas quer pensar no seu próprio futuro. “Não quero dizer que seremos capazes de muito. É pensar dia-a-dia e conquistar aos poucos. Quero atingir o meu patamar. Gosto de Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar, mas eu sou o Jota e quero fazer o meu caminho”, rematou. Hélio Sousa, selecionador nacional, não tem qualquer dúvida que muitos destes campeões podem municiar o conjunto orientado por Fernando Santos, contudo, há um caminho para percorrer e a prioridade passa, neste momento, por outro escalão. “Temos tido um grupo excelente de pessoas, que estão disponíveis para aprender. Isso levou-nos a conquistar o campeonato da Europa de sub-17 e sub-19. Em sub-19, é a terceira vez que Portugal consegue estar na final. Há muitos jogadores que podem chegar à seleção A. O objetivo agora é o campeonato do mundo de sub-20″, rematou. Aliás, Diogo Queirós, jogador do FC Porto, diz que depois da conquista deste cetro o pensamento está precisamente aí. No campeonato do mundo. “Já começámos a sonhar com o mundial de sub-20. Vamos preparar-nos da melhor maneira. Estou muito contente por ter ganho, garanto que vamos continuar a trabalhar para conseguir mais feitos”, concluiu. A seleção nacional será recebida na terça-feira pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pelas 13:00, no Palácio de Belém, em Lisboa.