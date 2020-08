“Respeito muito o fantástico trabalho de Jorge Jesus e o dos jogadores, temos que o aproveitar. É um processo vencedor e, pouco a pouco, vamos implementar o nosso próprio estilo, que é muito parecido, mas tem pequenas diferenças. Acho que os adeptos vão gostar”, vincou Torrent.

O treinador, de 58 anos, foi adjunto do compatriota Pep Guardiola no FC Barcelona, Bayern Munique e Manchester City, entre 2008 e 2018, quando assumiu o desafio de ser o treinador principal do New York City, na liga norte-americana, clube que deixou no fim de 2019.

“Não tive contacto com Jorge Jesus, mas sei muito bem como ele jogava. Agora, o mais difícil não é ganhar, é ganhar novamente e quero ser vencedor por muitos anos", disse Torrent.