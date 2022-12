Está definido o adversário de Portugal na próxima fase do Campeonato do Mundo, a Suíça.

Os helvéticos venceram esta sexta-feira a Sérvia, por 3-2, e terminaram no segundo lugar do Grupo G, apenas atrás do Brasil, que acabou no primeiro lugar, com seis pontos, os mesmos que a Suíça, mas com uma pior diferença de golos.

Num jogo bastante emotivo, a Suíça saiu na frente do marcador, com um golo de Shaqiri aos 20', mas a Sérvia, que também lutava pelo apuramento, deu a volta ao marcador em apenas nove minutos, aos 26' e 35'. Pouco antes do intervalo, aos 44', contudo, Embolo conseguiu o empate, resultado com que as equipas foram para os balneários.

No reatamento, um golo de Freuler, aos 48', completou nova reviravolta, agora para a Suíça, resultado que não sofreu mais nenhuma alteração até ao final da partida.

Na próxima terça-feira, Portugal defronta então a Suíça, ao passo que o Brasil vai medir forças com a Coreia do Sul, que esta sexta-feira bateu a turma das quinas.