Perante uma equipa dos distritais, os bicampeões helvéticos tiraram partido da expulsão de um adversário logo no arranque e abriram o marcador aos 19 minutos, numa grande penalidade convertida pelo camaronês Jean Pierre Nsame, que iria completar um ‘hat-trick’, aos 61 e 71.

Fabian Lustenberger (29 minutos), Ngoumo Ngamaleu (31 e 33), Christian Fassnacht (36 e 65), Michel Aebischer (51), Guillaume Hoarau (79) e o lateral emprestado pelo FC Porto Saidy Janko (83) marcaram os restantes golos do Young Boys, enquanto Kurt (55) e Stevic (89) ‘faturaram’ para o Freienbach.

O Young Boys joga com o FC Porto na quinta-feira, em jogo da primeira jornada do grupo G da Liga Europa, que se disputa no Estádio do Dragão, a partir das 20:00.