Depois da estreia da primeira mulher em competição no ano passado (Francisca Veselko), a 11.ª edição do Capítulo Perfeito apresenta como uma das grandes novidades um heat especial reservado só para mulheres.

“Decidimos fazer um heat especial entre as meias-finais e a final exclusivamente feminino. Teremos a Mafalda Lopes, Yolanda Hopkins, Camila Cardoso e Francisca Veselko”, anunciou Rui Costa, organizador do evento que se realiza no melhor dia de ondas tubulares durante o inverno, em Carcavelos e cujo período de espera decorre de 11 de janeiro a 11 de março.

“No fundo, é preparar o terreno e ajudar a criar um movimento feminino que procure este tipo de ondas (tubos) e que estejam preparadas para este tipo de condições”, explicou Rui Costa ao falar da estreia da bateria extra.

“Achámos redutor ter uma mulher a competir com homens neste evento e fizemos esta alteração”, acrescentou. “O grande objetivo é dar o destaque a estas quatro mulheres antes da final na altura que teremos a praia ao rubro, possibilitando que outras apareçam no futuro”, antecipou.

O convidado surpresa

Para a edição 2025 do Capítulo Perfeito powered by Billabong há a assinalar ainda como novidade “o wildcard performance que nos vai possibilitar convidar um surfista quando dermos o call” e cujo nome permanece em segredo. “As pessoas poderão tentar adivinhar, mas só será escolhido quando dermos o call”, reforçou.

O formato de competição do evento de ondas tubulares mantém os 16 tuberiders em competição. Entre os oitos surfistas internacionais convidados e que aterram em Portugal, em Carcavelos, destaque para o mítico Rob Machado que vestirá a licra pela segunda vez consecutiva. Bruno Santos, Balaram Stack, Bruno Santos, Aritz Aranburu, basco que já venceu o evento especial em duas ocasiões, Clay Marzo, Craig Anderson, Noa Deane e Noah Beschen são os restantes atletas escolhidos.

No evento cujo prize-money “sobe para 50 mil euros (40 mil em 2024)”, outra novidade prende-se com o contingente luso em prova e com uma redução do número de surfistas saídos da votação online. “Decidimos escolher quatro surfistas portugueses com entrada direta, sendo que o quinto sairá dos sete sujeitos a votação por parte do público”, acrescentou.

Nicolau Von Rupp, João Maria Mendonça, Pedro Boonman e Miguel Blanco são os nomes já garantidos na lista de 16 surfistas, à qual se acrescentará o wildcard (convite) endereçado a Tiago Stock, campeão em 2024 e um outro surfista saído dos trials (oito atletas em competição).

“Um sonho e um privilégio”

Mafalda Lopes, orgulhosa por ter sido chamada “como embaixadora” para conferência de imprensa de apresentação do evento que decorreu no Onyria Quinta da Marinha Hotel Hotel, em Cascais, em representação do contingente feminino.

A surfista da Costa de Caparica realçou a “inspiração” que tem bebido do crescente número de surfistas que surfam “mares gigantes” em Pipeline, Havai. “Tenho tentado cada vez mais surfar mar maior. Para chegarmos ao CT (Circuito Mundial) e é esse o caminho que tenho de seguir e todas as surfistas em Portugal estão a desafiar-se cada vez mais”, evidenciou. “É incrível a organização dar esse reconhecimento às raparigas e só vai crescer e quem sabe um dia teremos surfistas internacionais a virem fazer o Capítulo Perfeito”, antecipou a atleta de partida para Austrália, Snapper Rocks, na Gold Coast, onde participará na competição mundial de clubes (estreia portuguesa a cargo da Associação de Surf da Costa de Caparica), de17 a 19 de janeiro.

Camila Cardoso considerou ser “um sonho e um privilégio” fazer parte do evento especial reservado às surfistas portuguesas. “Desde que vejo o Capítulo sempre tive este sonho e estou muito feliz por esta oportunidade”, adiantou a surfista que confessou ter entrada “sempre em Carcavelos” nos dias dos campeonatos anteriores” e ser esta a praia onde passa a “maior parte do inverno”.

“Sou conhecida por atacar ondas grandes e adorar tubos e teria gostado de ter participado no ano passado, mas não aconteceu”, recordou Yolanda Hopkins. “Já deveria ter acontecido o heat feminino, mas aos poucos estamos a chegar lá”, frisou a surfista olímpica.

Francisca Veselko merece honras de um segundo convite para o Capítulo Perfeito. “Carcavelos é para mim uma onda especial, onde aprendi a surfar e cresci”, relembrou, afastando eventual benefício na bateria especial. “Não diria que estou em vantagem ou desvantagem, vou dar o meu melhor e o objetivo será fazer o maior número de ondas possíveis e criar várias oportunidades. É este o meu mindset para o heat”, assegurou Kika Veselko que parte para o Havai “para preparar tubos”, sorriu.