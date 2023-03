Frederico Morais caiu para a ronda de repescagem ao terminar em terceiro na bateria (heat) 5 no arranque do Meo Rip Curl Portugal Pro, 3.ª etapa do circuito de elite da Liga Mundial de Surf (WSL).

Na praia de Supertubos, em Peniche, Kikas, surfista português a quem a organização atribuiu wildcard para a paragem portuguesa, e única europeia, do Circuito Mundial (CT), totalizou 8,03 pontos (3,40 e 4,63), em 20 possíveis, numa bateria onde enfrentou o líder do CT, o australiano Jack Robinson (9,7 pts) e o havaiano Barron Mamiya (totalizou 9,10 pts), 24.º da hierarquia.

Após três dias à espera de ondas, a prova portuguesa, a 13.ª edição integrada no Tour, arrancou no quarto dia da abertura da janela que se estende até dia 16.

Teresa Bonvalot, primeira suplente e Yolanda Hopkins, surfista convidada para o Meo Rip Curl Portugal Pro, entram em ação hoje.

Bonvalot substituiu a francesa Johanne Defay (lesionada) e entra no heat 1 da ronda inaugural ao lado de Tyler Wright (eliminou-a em Cascais, em 2017, antes da competição feminina se deslocar para Peniche) e Bettlylou Sakura Johnson.

Hopkins entra no heat 3. Enfrentará um peso pesado do Championship Tour, Carissa Moore, 30 anos, atual líder do ranking mundial, campeã mundial em 2011, 2013, 2015,2019 e 2020, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, e Isabella Nichols.