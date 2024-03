Um dia, dois dias, três dias consecutivos sem competição (lay days), mas a espera pode chegar ao fim ao quarto dia. O MEO Rip Curl PRO Portugal, 3.ª etapa do circuito de elite da Liga Mundial de Surf (World Surf League) deve retomar domingo (chamada prevista para as 7h15), 10 de março, no Molhe Leste e não em Supertubos, palco “natural” do evento.

Em comunicado oficial, a WSL explicou que a mudança se deve às condições climatéricas menos desfavoráveis na praia e na onda encostada ao porto de pesca de Peniche – menos exposta aos ventos noroeste - que permitirá retomar a ação após ter ido para a água logo no primeiro dia do período da janela da competição (6 a 16 de março), um dia em pleno em Supertubos onde se fechou a primeira ronda masculina.

Uma mudança de palco só possível pela condição da etapa portuguesa do Championship Tour (CT), e única europeia, ser o único evento móvel do circuito mundial. Uma pequena viagem que não é inédita, repetindo-se o sucedido na edição de 2015, temporada na qual o brasileiro Felipe Toledo se sagrou campeão mundial.

créditos: Miguel Morgado

Os top mundiais treinaram ao lado do porto de pesca

Hoje, sábado, debaixo de vento e ondulações fortes, os surfistas do topo mundial, Gabriel Medina, Jordy Smith, Yago Dora ou Molly Picklum, entre muitos outros, acompanhados de treinadores e câmaras de vídeo, precipitaram-se para as ondas onde amanhã deverão mostrar as manobras aos juízes cuja “casa” já está montada, temporariamente, no Molhe Leste.

créditos: Miguel Morgado

A elite mundial masculina e feminina arrastou centenas de mirones que, mesmo em condições de vento e chuva pouco convidativas, tiraram o habitual registo para a eternidade da melhor manobra ou a selfie com a atleta preferido.

Mas não foram só os atletas a merecer as atenções exclusivas tendo de dividir os olhares com espectador inusitado estacionado à beira-mar por estes dias: a embarcação “Avô Rita” encalhou na madrugada de dia 2 e tem merecido o devido destaque no mundo virtual.

créditos: Miguel Morgado

Esquerdas e direitas, masculinas e femininas em dia de eleições

Do plano domingueiro prevê-se a realização da primeira ronda feminina, que ditará a estreia da campeã nacional Francisca Veselko numa etapa do circuito principal da WSL, seguida da ronda de repescagem masculina.

E aqui, para além de Kika Veselko, campeã nacional, entra em prova mais um português, Joaquim Chaves, wildcard, terceiro na sexta bateria da ronda inaugural. O campeão da Liga MEO surf disputará a ronda de eliminação (bateria 1) frente à dupla americana Griffin Colapinto (afastado heat ao lado de Matias Canhoto) e Jake Marshall.

Enfrentadas as esquerdas e direitas no Molhe Leste em dia de eleições legislativas em Portugal, o circo do surf mundial regressará no dia seguinte ao local que viu nascer a etapa portuguesa do CT, Supertubos, que comemora este ano 15 edições.

Os portugueses Frederico Morais, 17.º do ranking e residente no CT e Matias Canhoto, 16 anos, que substituiu à última hora Kelly Slater, lesionado, 11 vezes campeão mundial, apuraram-se para a ronda 32. Canhoto, surfista local, tem duelo reservado com o australiano Jack Robinson.