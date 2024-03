Pelo segundo ano consecutivo, Yolanda Hopkins conquista o título europeu da World Surf League (WSL).

Bastou à surfista algarvia de 25 anos atingir os quartos de final da 9.ª edição do Caparica Surf Fest, derradeira etapa do Qualifying Series (QS 2023-24) que termina hoje na praia do Paraíso, Almada, e beneficiar ainda do afastamento da francesa Tessa Thyssen na ronda 16, para sagrar-se bicampeã europeia.

Yolanda Hopkins repete o título continental e garante oficialmente o acesso ao Challenger Series (CS), segunda divisão do surf mundial que servirá de qualificação para o Championship Tour, circuito de elite da Liga Mundial de Surf (WSL).

Mas o dia não acabará sem cumprir o sonho de vencer pela primeira vez na etapa da Caparica. “Adorada levar duas taças para casa”, disse a surfista que soma vitórias no QS regional europeu em França, Marrocos e Reino Unido.

Enquanto não se cumpre esse desígnio, o dia será para recordar depois de somar um score combinado de 18,70 pontos (9,70+9,00), no heat 4 da ronda 16.

“Sabia que a Thyssen tinha sido eliminada e era a única que poderia entrar nas contas do título. Entrei para me divertir e arranquei as melhores ondas”, disse indiferente à tempestade e ondulação forte que enfrentou. “Gosto destas ondas”, confidenciou a surfista recentemente qualificada para os Jogos Olímpicos Paris2024, a segunda participação olímpica da carreira.