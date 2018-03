O português Frederico Morais foi hoje relegado para a segunda eliminatória, de repescagem, da Rip Curl Pro Bells Beach, na Austrália, segunda etapa do circuito mundial de surf, ao ser batido na eliminatória inaugural.

No nono 'heat' da ronda, Frederico Morais totalizou 10,26 pontos nas suas duas melhores ondas (5,33 e 4,93), registo insuficiente para contrariar os desempenhos do norte-americano Kolohe Andino (11,63) e do brasileiro Willian Cardoso (11,53).

Andino segue diretamente para a terceira ronda, enquanto Willian Cardoso estará na segunda com 'Kikas'.

O português está a cumprir a sua segunda época no circuito mundial, depois de ter concluído o ano de estreia no 14.ª lugar do 'ranking'.