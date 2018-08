O surfista português Vasco Ribeiro ficou hoje em segundo lugar no Pro Anglet, prova do circuito mundial de qualificação, em França, após perder a final frente ao francês Gatien Delahaye, obtendo o melhor resultado até ao momento na presente temporada.

No sudoeste francês, o campeão nacional, de 23 anos, não conseguiu superar o surfista da casa, somando um total de 15,10 (7,77 e 7,33), insuficientes para os 16,43 (7,83 e 8,60) de Delahaye, que garantiu a sua primeira vitória no circuito.

Contudo, e apesar da derrota, este foi, até ao momento, o melhor resultado do atual 32.º classificado do circuito de qualificação na temporada e que se traduz em 1.125 pontos importantes para a caminhada até aos 10 primeiros da classificação, que terão entrada direta na principal divisão do surf Mundial.