"Foi um excelente 'call' [chamada, ou luz verde à competição]", assinalou McNamara, considerando que "era impossível ser melhor, porque as condições estão perfeitas, há ondas o dia todo, e está o tamanho certo, sem ser grande demais".

O veterano 'big rider', de 52 anos, estimou que as maiores ondas do dia tenham chegado aos 60 pés, isto é, mais de 18 metros.

"Está a ser um dia lindo, temos condições sólidas, estamos todos a salvo e estamos a dar um espetáculo digno. Estou muito feliz. Foi uma chamada perfeita", destacou à Lusa o surfista espanhol Axier Muniain, também antes do episódio que envolveu Alex Botelho.

Finalmente, Nicolau von Rupp (Nic), surfista português que também competiu hoje no 'canhão', vincou que o Nazaré Challenge teve uma estreia "em grande", com "condições épicas" e ondas "perto dos 20 metros", ou seja, a bater próximo da marca do recorde mundial que está com o brasileiro Rodrigo Koxa (24,38 metros de altura).

"Correu tudo bem até ao último 'heat' [bateria], quando tivemos um incidente com um grande amigo meu, que é o Alex, que teve um acidente que lhe ia tirando a vida. Não há melhor forma de o dizer. Aliás, tirou-lhe a vida e, felizmente, o universo quis dar-lhe mais uma chance e trouxe-o de volta para nós", comentou à Lusa Nicolau von Rupp.

Segundo o atleta, este acidente demonstra o perigo que correm os surfistas de ondas gigantes, especialmente, quando desafiam as poderosas vagas da Praia do Norte.

"São montanhas de água, toneladas e toneladas de água que caem em cima de nós. Não sei se o corpo humano está feito para levar com ondas deste tamanho e com tanta pressão", ilustrou, vincando que este é um "desporto de risco" e que "a vida humana é muito superior a um ego de querer surfar uma onda maior", pelo que, na sua opinião, Alex Botelho é o grande vencedor do dia.

Francisco Spínola, que, depois do acidente com o surfista algarvio, apontou para o plano de salvamento montado pela organização e a preparação física de Alex Botelho como fatores fundamentais para que tenha sobrevivido ao grande susto do dia.

"Quando digo que a Nazaré é o Evereste do surf, é mesmo. E no Evereste todos os anos morrem pessoas. É muito importante que o público perceba o risco que correm estes atletas, que parece que fazem disto uma coisa fácil, mas que pode ser fatal", concluiu.