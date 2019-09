No Republic Olympic Tennis Center, diante Ilya Ivashka (135.º ATP de singulares) e Andrei Vasilevski (93.º ATP de pares), a dupla portuguesa conseguiu levar a melhor em dois ‘sets', por 6-3 e 7-6 (8-6), e somar o segundo ponto para o saldo nacional, após o primeiro de João Sousa no encontro inaugural de singulares.

Consumado o êxito de João Sousa (39.º ATP de pares) e Pedro Sousa (310.º), com dois ‘breaks' no primeiro ‘set', Portugal fica a precisar de mais um ponto para vencer a eliminatória e conquistar o primeiro triunfo fora de portas desde o confronto com a Moldávia, em 2013.

O segundo encontro do dia, primeiro de singulares, será disputado entre o vimaranense, número 64.º do ‘ranking' ATP, e Egor Gerasimov, número um bielorrusso e 119.º colocado na hierarquia mundial.