O FC Porto é o primeiro dos três ‘grandes’ a entrar em ação nos oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, na terça-feira, 18 de dezembro, cabendo ao Benfica fechar a eliminatória no dia seguinte.

A equipa portuense, líder da I Liga, recebe, a partir das 20:45, o Moreirense, oitavo classificado do escalão principal, ao passo que o rival lisboeta, quarto no escalão principal, visita na quarta-feira, 19 de dezembro, o estádio do Montalegre, do Campeonato de Portugal, para um jogo com início marcado para a mesma hora (20:45).

O Sporting, segundo colocado da I Liga e finalista vencido da prova na época passada, recebe também na quarta-feira o Rio Ave (sexto), às 19:30, momentos depois de o Desportivo das Aves (13.º), detentor do troféu, jogar no seu estádio com o Desportivo de Chaves (18.º e último posicionado), em partida com início às 16:00.

Programa dos oitavos de final da Taça de Portugal:

- Terça-feira, 18 dez:

Vitória de Setúbal (I) - Sporting de Braga (I), 19:00 (Sport TV).

Leixões (II) - Tondela (I), 20:00.

FC Porto (I) - Moreirense (I), 20:45 (RTP 1).

- Quarta-feira, 19 dez:

Feirense (I) - Paços de Ferreira (II), 15:00.

Boavista (I) - Vitória de Guimarães (I), 15:00.

Desportivo das Aves (I) - Desportivo de Chaves (I), 16:00.

Sporting (I) - Rio Ave (I), 19:30 (Sport TV).

Montalegre (CP) - Benfica (I), 20:45 (RTP 1).