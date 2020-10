O Benfica, finalista vencido da última edição da prova e recordista de troféus (26), vai deslocar-se ao reduto do Paredes, do Campeonato de Portugal, enquanto o Sporting visitará o Sacavenense, também do terceiro escalão.

As partidas da terceira eliminatória da Taça de Portugal estão agendadas para o fim de semana de 21 e 22 de novembro, sendo que todas as equipas da I Liga vão jogar na condição de visitantes, no terreno dos clubes das divisões inferiores.

Este é o resultado completo do sorteio:

Arouca (Liga Portugal SABSEG — LPS) - Vitória SC (Liga NOS — LN)

Real SC (Campeonato de Portugal — CP) - B SAD (LN)

Vencedor do jogo Felgueiras 1932 x Valadares Gaia - Tondela (LN)

Monção (Campeonatos Distritais — D) - Rio Ave (LN)

União Leiria (CP) - Portimonense (LN)

Sacavenense (CP) - Sporting CP (LN)

União Paredes (CP) - SL Benfica (LN)

Penafiel (LPS) - Marítimo (LN)

Trofense (CP) - SC Braga (LN)

União Oliveirense (LP) - Paços Ferreira (LN)

Fabril do Barreiro (CP) - FC Porto (LN)

Oriental (CP) - Famalicão (LN)

Beira Mar (CP) - Santa Clara (LN)

Vizela (LP) - Boavista (LN)

Casa Pia (LP) - CD Nacional (LN)

Merelinense (CP) - Moreirense (LN)

ARC Oleiros (CP) - Gil Vicente (LN)

Club Football Estrela (CP) - Farense (LN)

Estoril Praia (LPS) - Lusitano Ginásio (CP)

Vilafranquense (LP) - Sanjoanense (CP)

Montalegre (CP) - Vencedor do jogo Vitória FC x Académico Viseu

Vencedor do jogo Vilaverdense x Vencedor do Jogo Lourinhanense x União Santarém - Olímpico do Montijo (CP)

Anadia (CP) - Pinhalnovense (CP)

Académica de Coimbra (LPS) - Vencedor do jogo Rebordelo - Varzim

Oriental Dragon (D) - Leixões (LPS)

Feirense (LPS) - Amora (CP)

SC Espinho (CP) - Gondomar (CP)

Os Limianos (CP) - Fontinhas (CP)

Vencedor do jogo Pedras Rubras x Salgueiros - SC Covilhã (LP)

Marinhense (CP) - Cova Piedade (LP)

União Torreense (CP) - Alverca (CP)

Fafe (CP) - Vilar Perdizes (D)